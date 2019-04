Fotoclub Bürstadt stellt beim Frühjahrsmarkt aus

Bürstadt.Auf Einladung der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) sowie der Stadt Bürstadt zeigt der Fotoclub Bürstadt im Rahmen des Frühjahrsmarktes Fotografien, die überwiegend bei Veranstaltungen von Bürstädter Vereinen entstanden sind. Zu sehen sind Aufnahmen der Clubmitglieder Frank Röder, Gunther Hapke, Helmut Deckenbach, Josef Schmidt und Stefan Steinbach von zum Beispiel der Gymnastica 2016 der TSG Bürstadt, von der Aufführung der Operette „Im weißen Rössl“ und „Vogelhändler“ des Männergesangvereins Harmonie, des American-Football-Teams Redskins des TV Bürstadt und vom Bürstädter Fastnachtsumzug. Der Fotoclub freut sich, nach der Jahresausstellung im November 2018 nun erneut der Bürstädter Bevölkerung seine Arbeiten zu präsentieren. Die Veranstaltung findet in der Nibelungenstraße 85 statt – und zwar am Samstag, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. red (Bilder: Fotoclub Bürstadt/Steinbach)

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019