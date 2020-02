Fragen rund um Energie

Bürstadt.Seit Januar gibt es an jedem dritten Donnerstag im Monat eine Energieberatung im Bürstädter Rathaus. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 19. März. Dieter Graef, Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen, bietet im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr Termine an. Eine Beratung dauert rund 45 Minuten und ist kostenfrei. Die Termine müssen vorab mit Vanessa Holz von der Stadt Bürstadt unter der Rufnummer 06206/70 11 29 oder direkt über das Energieprojekt unter 0800/80 98 02 40 0 vereinbart werden.

Wer sich beraten lassen möchte, sollte Haus- und Wohnungspläne, Fotos, Abrechnungsunterlagen oder Angebote mitbringen. „Je konkreter über Maßnahmen oder Energieeinsparpotenziale gesprochen werden kann, desto mehr Anregungen kann der Ratsuchende aus dem Gespräch mitnehmen“, sagt Graef.

Zusätzlich bietet die Verbraucherzentrale Hessen je nach Wohnsituation verschiedene Energie-Checks an. Der Energieberater analysiert die Situation vor Ort und klärt Fragen zum Strom- und Wärmeverbrauch. Er zeigt Sparpotenziale auf und schaut sich Gebäudehülle und Heizungsanlage an. Ein Energie-Check kostet 30 Euro mit Ausnahme des Basis-Checks für Wohnungen, der kostenlos ist. red

Info: Näheres auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

