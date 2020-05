Fraktionen üben Kritik an Vorlage

Groß-Rohrheim.Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung in Zeiten der Corona-Krise traf sich am Montagabend der Rohrheimer Haupt- und Finanzausschuss. Auf der kleinen Tagesordnung standen nur zwei Themen, die es zu beraten galt – bei beiden sind Abgabefristen einzuhalten. Der Finanzausschuss entscheidet derzeit auch im Namen der Gemeindevertretung. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen erstellt den Landesentwicklungsplan „als strategisches Planungsinstrument zur räumlichen Entwicklung des Landes und als verbindliche Vorgabe für die Regionalplanung. Er beschreibt die angestrebte Entwicklung Hessens in den wichtigsten landespolitischen Planungsbereichen.“ So steht es auf der Homepage des Ministeriums.

Der letzte wurde vor 20 Jahren, erstellt und zuletzt vor zwei Jahren geändert. Nun liegt ein neuer Landesentwicklungsplan vor und alle hessischen Städte und Gemeinden sind aufgefordert, hierzu eine Stellungnahme abzugeben. Inhalte des Planes sind unter anderem die Entwicklungen im Verkehr (neue Straßen und Bahnlinien), die Ausweisung von Grundzentren sowie die Situation der Groß- und Mittelzentren, es geht um Natur-, Klima- und Hochwasserschutz aber auch um die Siedlungsstruktur (Wohn- und Gewerbegebiete).

Weiche soll repariert werden

Groß-Rohrheim hat sich entschlossen, eine Stellungnahme mithilfe eines Fachplaners abzugeben. Im Ausschuss wurde die Vorlage von Rolf Schepp von allen Fraktionen diskutiert. „Ich finde es gut, dass wir diesmal eine Stellungnahme abgeben“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Horst Menger. Er kritisierte den Landesentwicklungsplan insoweit, dass die Stadt Frankfurt in den kommenden Jahren wachsen darf, während Gemeinden wie Groß-Rohrheim, die auch zum Rhein-Main-Ballungsraum zählen, laut Zukunftsplan schrumpfen werden: „Ich gebe zu bedenken, dass wir auch zur Metropolregion Rhein-Neckar gehören. Das kommt im Plan nicht vor.“

Kurt Kautzmann (CDU) bat darum, dass das Thema landwirtschaftlicher Flächenverbrauch deutlicher genannt werden soll. „Hier sollte eine Zahl stehen, die den maximalen Flächenverbrauch nennt und zu einer Reduzierung beiträgt. Man kann das auf den Kreis Bergstraße herunterbrechen.“ Walter Öhlenschläger (Freie Wähler) fügte an, dass es zur Thematik sicherlich eine Stellungnahme des Kreistages geben wird. Von den Freien Wählern kam der Vorschlag, den öffentlichen Nahverkehr in den Landesentwicklungsplan mitaufzunehmen. So nannte Öhlenschläger den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel von Groß-Rorheim an die Bergstraße sowie den Ausbau des Radwegenetzes. Für beide Vorschläge gab es eine einheitliche Zustimmung.

Kurzfristig mit auf die Tagesordnung genommen wurde das Thema Stammgleis. Im Speziellen geht es um eine Weiche am Bahnhof Groß-Rohrheim – jene, von der Güterwagen vom Hauptgleis der Riedbahn zum Industriegleis fahren können. Diese Weiche muss repariert werden. Bislang hieß es seitens der DB Netz AG, dass die Gemeinde und der Nutzer des Gleises – ein Eisenbiegebetrieb – die Kosten selbst zu tragen hätten, zumindest 50 Prozent davon. Nun heißt es aber von der Bahn, dass sie selbst alle Kosten tragen wird, da es sich um eine Instandhaltung handelt. In der einstimmig befürworteten Stellungnahme spricht sich Groß-Rohrheim nun für die Instandsetzung der Weiche aus. mibu

