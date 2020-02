Franz Siegl steigt mit Enkel Kenan in die Bütt

Bobstadt.Nicht nur Hering stand im Mittelpunkt beim politischen Aschermittwoch der SPD im Foyer der Sporthalle. Dazu erwarten die Genossen traditionell die Rede ihres Fraktionschefs Franz Siegl. Vorsitzender Boris Wenz begrüßte viele Gäste, darunter eine Abordnung der SPD Hofheim, der Unterbezirksvorsitzende Marius Schmidt und der Kreisbeigeordnete Karsten Krug.

Zuerst wurde kulinarisch aufgetischt. Die Helfer hatten wieder leckeren Sahnehering besorgt, Pellkartoffeln gekocht und darüber hinaus Quark, Hausmacher Wurst und Brot vorbereitet. Bei der Rede gab’s aber etwas Neues: Franz Siegl stand nicht alleine am Tisch, sondern hatte sich Unterstützung von seinem Enkel Kenan Sarica geholt. Dieser repräsentierte die Generation 16plus, während „Opa“ Franz inzwischen für 70plus steht. Zusammen gaben sie ein tolles Bild und eine gelungene Rede ab. Stark waren vor allem die Zwiegespräche der beiden, auch wenn jeder eigene Strophen vortrug.

Mit viel Humor gereimt

Nach einigem Geplänkel über ihr Alter und Gewicht kamen sie zur Politik. „Politisch sind wir doch vereint. Ich bei den Jungen, du bei den Alten. Sozialdemokratie lässt sich gestalten“, meinte Kenan. Siegl antwortete: „Für Bürstadt reicht das allemal. Die Schadern ist zwar eine Qual, doch nicht für jeden, wie ihr seht. Erhöht die Steuern unentwegt.“ Kenan entgegnete: „Im Parlament, so sagt’s ihr doch. Die Schulden reißen dann ein Loch, bei jedem, der noch Zukunft denkt, wird alles heute grad verschenkt.“

Siegl erwiderte: „So mach ich’s jetzt und sag’ ihr knapp, ich lehne diesen Haushalt ab. Sie macht Schulden, ihr sollt zahlen. Gott sei Dank, es gibt bald Wahlen.“ Kenan lobte seinen Opa als weise und klug: „Ich lern’ von ihm noch jeden Tag, Spontanität und Witzigkeit, es kommt drauf an, was ich ihn frag’. Zum Lachen bin ich stets bereit. Politisch ist er wirklich top, macht sich ständig einen Kopp, was auf dem Rathaus vor sich geht. Ich bin der Enkel, ohne Frage. Gemäß Vererbungstheorie kommt die bei mir dann auch zum Trage, bin ich politisch ein Genie.“

Neben der Lokalpolitik nahmen sich die beiden überregionale Ereignisse wie den Klimaschutz oder die Thüringen-Wahl zur Brust. Kenan wiederholte immer wieder: „Mein Opa ist jetzt 70plus, der weiß, was man so wisse muss. Politisch tut er sich nicht schwer, drum ist er Fraktionsvorsitzender.“ Siegl hingegen: „Mein Enkel ist noch 16plus. Er kriegt gesagt, was er noch muss. Politisch ist er noch nicht flügge, die Zeit muss er halt überbrücke. Doch heut’ ist er mit dabei, bei Clownerei und Narretei. Wir spielen heut’ für euch die Doofen, doch auf geht’s zu den nächsten Strophen.“ Die Zuhörer belohnten den Auftritt mit langem Applaus.

Der Aschermittwoch war auch ein Tag für die SPD, in die Zukunft zu schauen. 2021 ist Kommunalwahl, und Landratskandidat Karsten Krug machte den Vorschlag, auch die Landratswahl auf den gleichen Tag zu legen. Krug hat sich als Erster offiziell als Kandidat präsentiert. Er will mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um zu sehen, wo bei ihnen der Schuh drückt.

„In der Kreisverwaltung könnte es besser laufen“, meinte Krug und schlug vor, ein Sozialbüro als Anlaufstelle für alle Anliegen einzurichten. Von dort sollen die Leute dann an die zuständigen Stellen vermittelt werden, denn es gebe generell eine Hemmschwelle, wegen Anträgen aufs Amt zu kommen.

