Frauenclub unterstützt ambulanten Hospizdienst

Bürstadt.Am Valentinstag wird der Tag der Liebe gefeiert. Während sich viele Menschen über kleine Aufmerksamkeiten und Liebesbeweise freuen, war dieses Datum auch für die Damen des aufgelösten Frauenfastnachtsclub „Guud druff“ (FFC) ein ganz besonderer. Denn nach einem abschließenden Kassensturz übergaben FFC-Vorsitzende Bruni Walther und Kassenwartin Christa Heiser dem ambulanten Hospizdienst für Kinder-, Jugendliche und Familien einen symbolischen Scheck über 1000 Euro.

„Das passt einfach“, zeigte sich Christa Heiser überzeugt. Denn seit der FFC-Gründung 2005 spendeten die acht Damen des Clubs immer wieder an Institutionen, die sich besonders um Kinder- und Jugendliche kümmern. Gaby Weiß-Szpera, die Koordinatorin des ambulanten Palliativ- und Hospiz-Begleitdienstes, nahm den Scheck mit Handpuppe „Jutta“ für Kinder- und Jugendhospiz-Koordiantorin Petra Bauer entgegen. „Der komplette Bereich ihrer Arbeit muss aus Spenden getragen werden“, betonte Weiß-Szpera. Auch wenn nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten in der Schubertstraße 31 ein „neutraler“ Raum für die Jugendhospizarbeit gefunden wurde, gehen die Begleiterinnen in schweren Zeiten auch nach Hause zu betroffenen Familien. Sie geben Halt bei schweren, lebensverkürzenden Erkrankungen von Eltern und Geschwisterkindern und sind auch eine Stütze, wenn es um Verlust und Ängste geht. Als Ansprechpartner helfen die Ehrenamtlichen in Krisensituationen auch im Alltag, indem sie die Familie entlasten und Aufmerksamkeit schenken.

Trauereinzelgespräche mit Familien und Freunden sowie Trauer- und Kreativtreffen gehören dazu. Zudem gehen die PaHoRi-Mitarbeiter in Kindergärten und Grundschulen. „Wir sind da!“ lautet ihr Credo. Sogar aus Worms werden die Hospizbegleiter mittlerweile angefordert. „Denn überall sind Kinder involviert“, machte Weiß-Szpera deutlich. Fell

