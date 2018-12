Frauenfrühstück mit Bärbel Schader

Bürstadt.Das CDU-Frauenfrühstück findet am Samstag, 19. Januar, 10 Uhr, im Obergeschoss des Café Flair im Historischen Rathaus, Nibelungenstraße 42, in Bürstadt statt. „Lebendige Heimat für Jung und Alt. – Bürstadt gemeinsam gestalten“, so lautet der Titel des Impulsvortrags mit Blick auf die Bürgermeisterwahl am 27. Januar 2019. Gastrednerin ist Bürgermeisterin Bärbel Schader, die für ihre Wiederwahl wirbt.

Nach der politischen Einstimmung erwartet die Besucherinnen ein leckeres Frühstück zum Gedankenaustausch in geselliger Runde. Für das Frühstück wird eine Kostenbeteiligung von 7 Euro fällig. Zwecks Organisation wird um eine Anmeldung bis zum 14. Januar, gerne per E-Mail an info@cdu-buerstadt.de oder telefonisch unter der Nummer 06206/96 99 76 gebeten. red

