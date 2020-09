Frauenfrühstück nur mit Musik

Bobstadt.Das Team des Wohlfühl-Frauen-Frühstücks in Bobstadt bei der evangelischen Kirche wagt einen vorsichtigen Neubeginn und lädt zu einem kalorienfreien, dafür aber musikalischen Frauenfrühstück am Samstag, 3. Oktober, um 10 Uhr ein. In der evangelischen Kirche in Bobstadt soll es dieses Mal nichts zu essen und zu trinken geben, sondern nach der langen Pause wieder einen Austausch untereinander und einige Impulse – etwa durch Orgelmusik. Anne Görtz, Isolde Grimm, Margarethe Eimert und Daniela Beringer freuen sich auf das Wiedersehen. Aufgrund der Corona-bedingten Umstände ist eine Voranmeldung im Pfarramt unter der Telefonnummer 06206/790 20 bis Freitag, 1. Oktober, um 12 Uhr unbedingt erforderlich. Auch auf die Hygienemaßnahmen müssen die Organisatorinnen bestehen. Unter anderem besteht Maskenpflicht für die Besucherinnen in der Kirche. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.09.2020