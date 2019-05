Freibad ist bereit für den Start

Bürstadt.Die Stadt Bürstadt macht den Start in die Freibadsaison jedes Jahr vom Wetter abhängig – trotzdem soll es jetzt am Wochenende losgehen: mit freiem Eintritt am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai. „Wir sind auf jeden Fall bereit“, sagt Schwimmmeister Hans-Jürgen Bergmann. Das Wasser im 50 Meter langen Becken vor ihm ist bereits gut 20 Grad warm, im Nichtschwimmerbecken hat es 22

...