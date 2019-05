Freie Bahn auf Karussell und Schaukel

Bürstadt.„Bürstadt feiert“ so lautet das Motto des Stadtfestes, das von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, stattfindet. Dafür wünschte sich Bürgermeisterin Bärbel Schader bei einem Besuch in der Kita Zwergenwald „ein Fest für alle Generationen“. So sollen die Erwachsenen bei viel Musik auf den Bühnen auf dem Marktplatz und am Historischen Rathaus auf ihre Kosten kommen. Auf die jüngsten Bewohner der Stadt wartet das Kindertheater „Der Froschkönig“, viele Tanzauftritte und luftige Karussellfahrten.

In der Kita Zwergenwald schaute auch Schausteller Markus Schneider vorbei. Im Gepäck hatte er einen dicken Beutel gefüllt mit 1000 Freifahrt-Chips. Diese werden an alle Kindergärten der Stadt und den Stadtteilen verteilt. Mit den Chips dürfen die Kids das Kinderkarussell benutzten oder mit der Schiffschaukel hoch in die Lüfte fliegen.

Dazu bringt die alteingesessene Schaustellerfamilie aus Riedrode auch einen Süßigkeiten- und Crêpestand mit. Wer Lust hat auf Zuckerwatte oder Lebkuchen, wird ebenso fündig. Und aus dem Greifarmautomaten können lustige Kuscheltiere gefischt werden. „Es ist wichtig, dass die Feste gefeiert werden“, erklärte Schneider.

Musik gesponsert

Zudem schaute Stefan Fella, Prokurist von Energieried, beim Spendentermin vorbei. Energieried sponsert das Stadtfest und ermöglicht so nicht nur die musikalischen Auftritte, sondern unterstützt auch das Kindertheater, das in diesem Jahr bei kostenfreiem Eintritt zum ersten Mal stattfindet. „Wir wollen den Bürgern der Stadt etwas zurückgeben“, erklärte Fella.

Einen besonderen Tipp für die Kinder hatte Tim Lux vom Stadtmarketing noch parat: „Bringt Sitzkissen oder eine Decke mit.“ Die Kleinen kannten sich allerdings aus: Denn das Märchen vom Froschkönig war ihnen ebenso bekannt wie die verschiedenen Fahrmöglichkeiten auf dem Kinderkarussell. Schweinchen, Polizei- und Feuerwehrauto dürfen sich also schon auf einen Ansturm freuen. Fell

