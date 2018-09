Freie Plätze für Fahrt zum Landtag

Bürstadt.Für die Tagesfahrt der CDU Bürstadt am Mittwoch, 12. September, gibt es noch wenige Restplätze. Kurzentschlossene für die Fahrt in den Hessischen Landtag mit Rahmenprogramm können sich bis Montag anmelden. Das Programm beginnt um 9 Uhr mit einer Besichtigung des Frankfurter Flughafens. Danach ist der Besuch des Landtags in Wiesbaden vorgesehen. Hier wird die Arbeitsweise des Landtags erklärt. Abgeordneter Alexander Bauer steht Rede und Antwort. Gegen 18 Uhr ist eine Einkehr in einem Weingut im Rheingau geplant. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Die Bewirtungskosten im Weinlokal sind selbst zu tragen. Abfahrt an der Bushaltestelle am Beethovenplatz ist um 7.30 Uhr. Anmeldung per E-Mail an info@cdu-buerstadt.de oder telefonisch unter 06206/96 99 76. red

