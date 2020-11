Freie Wähler: Pfeil will Bürstädtern eine Stimme geben

Bürstadt. „Ich habe immer gesagt: Mit 40 gehe ich in die Politik.“ Torsten Pfeil sagt es nicht nur so dahin, er meint es ernst. Obwohl er jetzt erst 35 Jahre alt ist und für einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung kämpft. Pfeil ist als Vorsitzender das Gesicht der neu gegründeten Freien Wähler in Bürstadt.

Fünf Jahre zu früh dran fühlt er sich natürlich nicht, sonst würde er ja

...