Freiwillige stehen in den Startlöchern

Bürstadt.„Wir schaffen das!“, lautet das Motto – Krise hin oder her. Der Freiwilligentag findet alle zwei Jahre statt. Und auch in diesem Sommer wird am Samstag, 19. September, von 10 bis 16 Uhr gebaut, gebaggert, gesägt und geschaufelt. „In diesem Jahr sind in Bürstadt schon 27 verschiedene Projekte gemeldet“, teilt Tim Lux vom Bürstädter Rathaus mit. Schon jetzt steht fest: Es sind weitaus mehr Projekte geplant als vor zwei Jahren. Und es könnten noch einige dazu kommen. „Als Stadt wissen wir das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger sehr zu schätzen“, macht Lux deutlich. Die Projekte kämen der Allgemeinheit zugute und bringe die Bürger näher zusammen.

Mitmachen will diesmal die Kita Zwergenwald, die einen Weg mit „Steinen als Corona-Erinnerung“ pflastern will. Der TV Bürstadt hat sich die „Verschönerung der Grillhütte“ vorgenommen. Der Nabu will einige Wasserstellen reinigen und aufwerten, so dass sie von Vögeln, Amphibien, Libellen und Rehen genutzt werden können. „Grundsanierung unseres Hospizgartens“ heißt das Projekt, dass der ambulante Palliativ- und Hospizdienst im Ried (PaHoRi) plant.

Der Freiwilligentag ist eine Initiative der Metropolregion Rhein-Neckar. Zusammen anpacken, Spaß haben und Gutes tun – darum geht es an diesem Tag. Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmitglieder oder auch Firmenteams können sich dabei ehrenamtlich engagieren. Jeder kann mitmachen und auch an anderen Projekten teilnehmen. So könnten lang geplante Vorhaben mit Hilfe der Freiwilligen an einem einzigen Tag umgesetzt werden. Zudem erhalten die Helfer einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Ehrenamtlichen. Neben Spaß beim Schaffen, guten Gesprächen und der Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, gibt es als Dankeschön das blaue „Wir schaffen was“-Shirt sowie kostenlose Fahrt zum Projekt mit Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar am Tag der Veranstaltung.

Eine umfassende Auflistung der Projekte und zusätzliche Informationen zum Freiwilligentag sind auf der Website des Freiwilligentages zu finden. Auch die Anmeldung zu den Projekten wird über diese Website vorgenommen. red

