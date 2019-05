Freizeit der Konfirmanden

Bürstadt/Bobstadt.Zur Konfirmandenfreizeit ging es in diesem Jahr wieder für vier Tage nach Bad Bergzabern. Dort bereiteten die 26 Konfirmanden ihren Vorstellungsgottesdienst zum Thema „Leben – so wie ich bin“ vor, indem sie Gebete, Texte, Lieder und sogar ein kleines Theaterstück selbst schrieben. Begleitet und unterstützt wurden sie von elf Teamern, die sie in Kleingruppen anleiteten, die Andachten und Spieleabende wie „Wer wird Millionär?“ oder eine Nachtwanderung gestalteten. Am Sonntag, 12. Mai, findet um 10.15 Uhr ein Vorstellungsgottesdienst in der evangelischen Kirche in der Heinrichstraße in Bürstadt statt, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Die Konfirmationen werden am Sonntag, 19. Mai, um 10.15 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, um 11 Uhr (Bürstadt) und um 9 Uhr (Bobstadt) unter der Leitung von Dekanatsjugendreferent Jörg Lingenberg, der Jungen Gemeinde, dem Kirchenvorstand und Pfarrerin Johanna Gotzmann gefeiert. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019