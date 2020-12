Friedenslicht zum Abholen

Biblis.Die KAB Biblis möchte auch in diesem Jahr das Friedenslicht aus Bethlehem für alle Interessierten gleich welcher Konfession anbieten. Wegen der Pandemie ist dies in einem Gottesdienst nicht möglich, daher soll es ein „Friedenslicht to go“ geben. Am Donnerstag, 17. Dezember, wird das Friedenslicht von 16 bis 18 Uhr im Eingangsbereich der katholischen und evangelischen Kirche in Biblis, sowie der Katholischen Kirche in Wattenheim und Groß-Rohrheim zur Abholung bereitstehen. Wer das Licht mit nach Hause tragen möchte, sollte eine Laterne mitbringen. Die gesamte Durchführung hänge aber von dem weiteren Verlauf der Pandemie ab. Daher seien Änderungen möglich.

Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto: Frieden überwindet Grenzen. Schon seit vielen Jahren holen die Pfadfinderorganisationen das Friedenslicht aus Bethlehem nach Deutschland. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, Konflikte zu beenden und dauerhaft Frieden zu erreichen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.12.2020