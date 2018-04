Fröhlich durch den Saal getanzt

Kleine Hexe mit Besen und eine märchenhafte Feen-Prinzessin. © Fell

Bürstadt.Bei der Turn- und Schwimmgemeinschaft (TSG) wissen es alle Kinder: Am Fastnachtssamstag wird bei der Kinderfastnacht Rabatz gemacht. Auch in diesem Jahr hatte sich der Spiegelsaal in eine bunte Narrenhochburg verwandelt. Unter Luftschlangen und bunten Girlanden tummelte sich der Narrennachwuchs.

Da tanzten kleine Prinzessinnen miteinander, und eine gefährlich aussehende Hexe hatte sogar

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2311 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.02.2018