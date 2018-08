Fröhlich feiern unterm Fallschirm

Anzeige

Bürstadt.Seit die Sängerlust mit ihrem Fest vor vier Jahren vom Beethovenplatz auf das Vereinsgelände in die Lorscher Straße umgezogen ist, hat es jedes Mal geregnet – und wie! In diesem Jahr wollte der Wettergott wohl um Versöhnung bitten. Denn beim drei Tage dauernden Fest stiegen die Temperaturen bis nahe an die 40-Grad-Grenze.

Schwitzten die Helfer beim Aufbau von Zelten, Küche, Bar, Getränkestand und dem amerikanischen Lastenfallschirm schon mächtig, trieb die Sonne bei der 42. Auflage auch noch abends den Besuchern die Schweißperlen auf die Stirn. So wurde der Getränkenachschub auch fast zu einer logistischen Großtat. Und einmal mehr stellten „Küchenchef“ Günter Dahlmann und seine Crew ihre Belastbarkeit unter Beweis.

Neben einem reichhaltigen Speisenangebot genossen die Besucher aber auch leckere Cocktails, amüsierten sich an einer Schießbude, oder sangen, tanzten und feierten ausgelassen bei einem musikalischen Programm. Freitags hatte es DJ Rainer Barth aus Mutterstadt schon mächtig musikalisch krachen lassen, und Bürstadts Multitalent Heinz Kilian stimmte die Gäste mit Gute-Laune-Liedern auf eine lange Sommernacht ein.