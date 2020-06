Fronleichnam unter neuen Vorzeichen

Bürstadt.Eigentlich hätte die Fronleichnamsmesse im Pfarrgarten von St. Peter gefeiert werden sollen. Aber die dunklen Wolken machten allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung: Wegen des schlechten Wetters wurde der Gottesdienst in die Kirche verlegt. Die traditionelle Prozession durch die Straßen hatte die Pfarrgruppe wegen der Corona-Krise ohnehin schon abgesagt.

Als es ans Aufbauen des Fronleichnamsaltars ging, sah es sehr nach Regen aus, teilweise fielen einige Tropfen. Also wurde der Baldachin, der sonst immer über der Monstranz getragen wird, in St. Peter aufgebaut. Er stand ganz vorne im Mittelgang. Die Familien Reischert und Gündling hatten für einen schönen Blumenteppich gesorgt, der zum einen direkt unter dem Baldachin, zum anderen auf den Stufen obendrüber lag. In den Vorjahren hatten die Familien immer einen Altar „Am Entenpfad“ aufgebaut. Dafür bedankte sich Pfarrer Peter Kern ausdrücklich. Genauso wie bei Christian Rohatsch, der eigens die Technik zur Verfügung gestellt hatte, um die Orgelmusik live in den Pfarrgarten zu übertragen. Nach dem Umzug ins Trockene wurde diese dann aber gar nicht mehr gebraucht.

Fronleichnam ist eines der Hochfeste in der katholischen Kirche. In seiner Predigt ging Pfarrer Kern darauf ein, dass der alte Begriff eher verstaubt und sogar „gruftig“ klinge. „Übersetzt heißt er nichts anderes als ,Herrenleib‘ und ist eine Demonstration, die ihresgleichen sucht“, betonte er. Sie bezeuge die Gegenwart des gekreuzigten und wiederauferstandenen Christus in Form der Hostie und Monstranz und somit nichts anderes als die Gegenwart Gottes selbst. Und durch die Kommunion würden die Gläubigen „kleine, lebendige Monstranzen, die Christus in sich tragen“, so der Pfarrer. „Vielleicht sollten sich auch die Symbole ändern, denn durch die Zeiten ist vieles gleich geblieben“, überlegt er.

Bei der Kommunion selbst herrschte sowohl für den Pfarrer und alle Helfer als auch für die Gläubigen Sprechverbot, um jegliche Gefahr einer Ansteckung zu vermeiden. Allerdings sprach der Pfarrer zuvor das „Leib Christi“ vorne am Altar aus, und die Gottesdienstbesucher antworteten gemeinschaftlich „Amen“.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Organist Wolfgang Becker und verschiedenen Instrumenten von der Empore aus begleitet. Gesang gab es ebenfalls nur von oben. „Es ist immer noch die Formation Cantate, aber aus den Kindern sind junge erwachsene Frauen geworden“, berichtete Chorleiterin Andrea Zeilfelder.

Gottesdienst ausgebucht

Es sangen neben ihr selbst Bianka Muhs, Franziska Tausch, Anastasia Möller und Maren Zeilfelder, an der Gitarre war Anja Tausch und an der Geige Johanna Tausch. Sie sorgten dafür, dass sich der Gottesdienst nicht allzu befremdlich anfühlte.

„Heute war die Kirche voll“, freute sich Pfarrer Kern im Anschluss. Voll bedeutet derzeit, dass lediglich 60 Personen teilnehmen dürfen. „Der Besuch der Gottesdienste ist sonst mittelprächtig, wir werden nicht überrannt. Unser Klientel gehört oft zur Risikogruppe, die ja daheim bleiben soll“, so der Pfarrer.

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.06.2020