Frontalzusammenstoß am Bürstädter Kreisel

Frontal zusammengestoßen sind zwei Fahrzeuge am Bürstäder Kreisel. © Nix

Bürstadt.Eine 35 Jahre alte Bürstädterin ist am Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr auf der Verlängerung der Lampertheimer Straße zum Zubringer der Bundesstraße 44 bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte die 35-Jährige am Bürstädter Kreisel in Richtung Süden fahren und bog nach links ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Hyundai Tucson. Der 36-jährige Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis konnte laut Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass die Autos frontal zusammengestoßen sind. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von insgesamt 16 000 Euro aus. Für die Unfallaufnahme war die Strecke in Richtung Bürstadt-Stadtmitte für etwa eine Stunde gesperrt. Das Ordnungsamt Bürstadt hat den Verkehr abgeleitet. Dennoch kam zu Verkehrsbehinderungen. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020