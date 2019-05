Frühling in der Natur erleben

Bürstadt.Die Kindergruppe des Bürstädter Naturschutzbundes (Nabu) trifft sich am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 12 Uhr auf ihrem Gelände in Bürstadt, gegenüber der Naturoase Lachgärten. Gemeinsam wollen sich Besucher und Mitglieder an dem bundesweiten Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“ beteiligen. Dabei soll es um folgende Fragen gehen: Welche Tiere und Pflanzen leben wie die Feldlerche auf Feldern, Wiesen und Weiden? Was brauchen die entdeckten Frühlingsboten zum (Über-)Leben, warum sind sie wichtig für uns Menschen? All diesen Themen wollen die Frühlingsboten-Forscher auf den Grund gehen. Für Nachfragen steht Gerlinde Korbus unter der Telefonnummer 06206/580 37 54 oder per E-Mail an rkorbus@gmx.de zur Verfügung. Sie freut sich mit ihren Mitstreiterinnen auf eine rege Teilnahme. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.05.2019