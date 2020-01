Frühstück und Party beim BFC

Bürstadt.Mit einem völlig anderen Konzept lockt der Bürstädter Fastnachtsclub (BFC) schon seit vielen Jahren die Narren zu seinen Veranstaltungen. So hat der BFC die reinen Frauensitzungen in Bürstadt „erfunden“. Früher in der Tanzschule Kohler, laden sie auch in dieser Kampagne wieder unter dem Motto „Narretei mit Frühstücksei“ ins Bürgerhaus Riedrode ein. Die Aktiven aus den eigenen Reihen wollen am Sonntag, 2. Februar, ab 11.11 Uhr mit farbenfrohen Kostümen, fetzigen Sprüchen, akrobatischen Tanzeinlagen und gepfefferten Reden die Damen zum Feiern, Singen und Mitschunkeln verführen.

Auch Moderatorin Eva-Maria Hofer hat bereits sexy Klamotten und farbenfrohe Stöckelschule in schwindelerregender Höhe bereitgelegt. Auch ihre spitze Zunge ist bereits gewetzt, um mit ihren nicht selten „aus der Hüfte geschossenen“ Ansagen für Lachsalven zu sorgen. Für Schenkelklopfer wird zudem das Howwemer Fastnachtsoriginal Heike Hildebrandt ein Garant sein. Zudem will Lui Schweikert wieder tief in sein närrisches Schatzkästlein greifen.

Erstmals in die BFC-Bütt steigt Anke Petri. Nach einer Kreuzfahrt mit ihrer Freundin wird sie dem Publikum von ihren Erfahrungen berichten. Mit sprichwörtlich „frecher Schnute“ will zudem Bürstadts jüngstes Büttenass Leonie Weitz über ihren geplagten Vater Horst herziehen. Der ist als Heimhandwerker anscheinend nur bedingt tauglich. Mit Geschichten einer Ehe wollen Eva-Maria Hofer und Gatte Patrick Frick zudem beim Publikum punkten.

Neben den eigenen Tanzgruppen, die als wilde Feen (Prosecco Garde), Trolls (No Limits), Paradiesvögel (Diamond Garde) und der neu gegründeten Kindergarde auftreten werden, zeigen die BFC-Funkenmariechen ihr Können. Wild wird es, wenn das BFC-Männerballett, die Fireboys der Brunnebutzer und die heißen Jungs der FSG Riedrode auf die Bühne kommen.

Für Stimmungsmusik und Schunkelrunden ist Jean Diehl mit einer Sängerin zuständig. Den musikalischen Pulsschlag erhöhen will wie im vergangenen Jahr Malle-Star Marc Simon. Traditionell werden die Damen beim närrischen Frauenfrühstück von den Herren bedient. Einer guten Tradition entsprechend, halten die Organisationen auch wieder ein kleines Überraschungspräsent für die Frauen bereit.

Und weil es so schön ist, folgt am Samstag, 8. Februar, ab 20.11 Uhr die BFC-Partyfastnacht. Dafür stehen erneut die Aktiven des Vereins in den Startlöchern. Aber auch Stimmungskanone Marc Simon und DJ Eric stehen mit After-Show-Musik bereit.

In der Industriestraße wird derzeit eifrig an der Fastnachtsrolle gebastelt. Sie ist nicht nur beim Umzug in Bürstadt zu sehen, sondern wird auch beim Lorscher Fastnachtsumzug dabei sein.

Auch BFC-Auftritte bei befreundeten Vereinen sind bereits geplant. Zudem ist die Fastnachtsfibel fertiggestellt. Zum Männerballett-Contest am 21. März in der Sporthalle Bobstadt haben sich bereits zwölf tanzende Formationen angemeldet, berichtet Präsidentin Gabi Hofer.

