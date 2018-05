Anzeige

Bobstadt.Die Tennismannschaften der TG Bobstadt starten in die Saison 2018 mit vier Siegen. Bezirksoberliga Herren Bobstadt – TC Kelsterbach 9:0

In ihrem ersten Heimspiel knüpften die Herren an ihre starke Leistung vom vergangenen Jahr an. Die Einzel- und Doppelbegegnungen wurden klar von den Bobstädtern Cracks gewonnen.

Einzel: Werr, Marvin 6:0 6:0; Bär, Thomas 6:2 6:2; Hofmann, Stefan 6:4 6:3; Rank, Alexander 4:6 7:5 7:5; Hefter, Lucas 6:4 7:5; Hess, Dennis 6:0 6:0; Doppel: Werr/Hofmann 6:4 6:2; Bär/Rank 6:2 6:1; Hefter/Hess 6:1 7:6 Herren 30 Bobstadt – FCA Darmstadt 0:9