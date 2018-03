Anzeige

Bürstadt.Bei der hessischen Cheerleadermeisterschaft in der August-Schärttner-Halle in Hanau sind insgesamt fünf Teams aus Bürstadt in fünf verschiedenen Kategorien gestartet. „Wir waren mit 55 Aktiven rund zehn Aktive mehr als im letzten Jahr“, freute sich Lisa Migenda, die Trainerin des jüngsten Teams der „T-Pees“. Doch auch von Seiten der Fans fehlte es den Bürstädter Teams an nichts. Einen ganzen Fanblock belegten die mitgereisten Eltern, Freunde und Bekannte der Cheerleader. Natürlich waren auch die Footballmannschaften der TV Bürstadt „Redskins“ mit am Start, um ihre Abteilungsgenossen mit Trommeln und Rufen kräftig zu unterstützen.

Angetreten waren die 15 kleinsten Cheerleaderinnen (bis zwölf Jahre), die „T-Pees“, in der Kategorie PeeWee Cheer. Sie hatten zwei direkte Konkurrenten aus Hessen. Da die Meisterschaft jedoch für das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen veranstaltet wurden, mussten sie sich außer den hessischen Konkurrenten auch gegen drei Teams aus Rheinland-Pfalz und ein Team aus dem Saarland behaupten. Sie ergatterten den Vizehessenmeistertitel, in der Gesamtwertung landeten sie auf Platz drei. Die 21 Juniors, die „Tomahawks“ im Alter zwischen zwölf und siebzehn Jahren, darunter auch ein Mann, starteten als CoEd-Team, also als ein gemischtes Team. Trotz einigen Fehlern während des Auftritts konnten sie sich gegen den Konkurrenten aus Vellmar mit 0,5 Punkten Vorsprung durchsetzen und sicherten sich den Hessenmeistertitel. Das gemischte Seniorteam „Red Arrows“, bestehend aus 13 Frauen und sechs Männern, patzte beim Auftritt ebenfalls. Doch auch ihnen war es gelungen, sich den Hessenmeistertitel und den Gesamtsieg vor dem Team aus Haßloch zu sichern. Außerdem schickten die Bürstädter Cheerleader einen gemischten Groupstunt, „Flying Owls“ (fünf Sportler), ins Rennen. Sie waren zwar konkurrenzlos, verdienten sich den Hessenmeistertitel aber dennoch aufgrund ihres nahezu fehlerfreien Programms. Die letzten Starter aus Bürstadt waren Kim Molitor und Jens Baierle, die als Senior Partnerstunt zu zweit an den Start gingen. Ihr Auftritt war fehlerfrei, sie holten sich den Hessenmeistertitel und den Gesamtsieg vor Haßloch.

Durch diese erfolgreich abgeschlossene hessische Meisterschaft ist es gelungen, dass sich alle fünf Bürstädter Teams zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert haben. Diese findet am 19. und 20. Mai in Dresden statt. red