Fünfmal Bestnote für Tanzformation Mio

Bobstadt.Nachdem bereits alle Tanzformationen der TG Bobstadt beim Heimturnier in Bürstadt ihr Können unter Beweis stellen konnten, startete nun auch für die jüngsten Tänzerinnen von Mio endlich die Saison in der Kinderliga Süd-Ost 1.

Durch die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft im Dezember in Polen waren die Trainingseinheiten knapp bemessen, und bis zum Schluss feilte Trainerin Lisa Ritzert an der anspruchsvollen Choreografie zu „Boogeyman“ von „Monkey Safari“ .

Im ersten Turnier der Saison 2019 in Frankfurt-Sossenheim konnten alle zehn teilnehmenden Formationen miteinander verglichen werden. In der Vorrunde tanzte Mio als zweite Mannschaft und überzeugte sowohl die fünf Wertungsrichter als auch das Publikum, so dass der Einzug in das große Finale der besten sieben Formationen keine große Überraschung war. Auch im großen Finale präsentierten die 16 Mädchen ihren Tanz fast fehlerfrei, mit viel Ausdruck und technisch stark.

Dies sahen die Wertungsrichterinnen genauso und zückten für Mio fünfmal die Traumnote eins. Zweitplatzierte wurde die Formation „closh“ aus Großostheim. Trainerin Lisa Ritzert, die in den vergangenen Wochen viel Zeit, Herzblut und Energie in das Training der Mädchen gesteckt hatte, freute sich mit ihrer Mannschaft. Bereits am Sonntag, 24. März. findet das nächste Turnier in Wetzlar statt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019