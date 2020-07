Fünkchen Hoffnung für die 642

Biblis.„Das Problem war jahrelang mein Baby. Ich habe es leider nicht geschafft, es zu lösen“, erzählt Rita Rose, die 35 Jahre lang Ortsvorsteherin von Hofheim war. Nun steht sie mit fast 100 Unterschriften aus Hofheim im Bibliser Rathaus und lauscht interessiert zusammen mit Renate Weissbrodt, Ortsvorsteherin von Nordheim, und Heinrich Ochsenschläger, Ortsvorsteher aus Wattenheim, was Kreisbeigeordneter Karsten Krug zur Buslinie 642 sagt.

Da beim Kreis Bergstraße bis zum 15. Juli ein Anhörungsverfahren zum neuen Nahverkehrsplans im Landkreis läuft, hat Bürgermeister Volker Scheib zur Übergabe von Unterschriftenlisten an Krug ins Rathaus geladen. Denn: Biblis würde gerne die direkte Busverbindung nach Worms erhalten, wie es auf der Internetseite der Gemeinde heißt. „858 Unterschriften sind bei mir eingegangen, den Rest schicken wir per E-Mail hinterher“, freut sich Scheib.

Bis 2015 verkehrte die Linie von Biblis über Wattenheim, Nordheim und Hofheim bis nach Worms – da aber kein Parallelverkehr auf Straße und Schiene laufen soll und der Bahnsteig in Hofheim behindertengerecht umgebaut wurde, endet die 642 nun am Hofheimer Bahnhof. „Es kommen viele Anfragen, ob der Bus nicht wieder bis nach Worms durchfahren könnte. Dort gehen viele zum Einkaufen oder ins Ärztezentrum. Es ist für viele Bürger ein Stück Lebensqualität, wenn sie sitzenbleiben können und nicht in die Bahn umsteigen müssen“, sagt Scheib.

Signal, dass der Bedarf da ist

„Gerade ist ein sehr guter Zeitpunkt, wo wir frühzeitig agieren können“, betont Krug, der auch Verkehrsdezernent des Kreises ist. „Nach den Sommerferien wird über den Entwurf zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans beraten – somit können die Unterschriften berücksichtigt werden.“ Unabhängig davon, welche Ergebnisse herauskämen und ob die Vorstellungen eins zu eins übernommen würden, sei es gut, „dass Sie Ihre Interessen jetzt äußern“. Warum die Reaktivierung der Linie nicht im Entwurf vorgesehen sei, liege an einer Untersuchung des Fachplanungsbüros. Als Basis dafür wurde die aktuellste Studie „Mobilität in Deutschland“ von 2017 genommen, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr etwa alle fünf Jahre erhoben wird. „Da wird das komplette Mobilitätsverhalten der Deutschen untersucht, warum sie von A nach B fahren“, erklärt Krug. Heruntergebrochen auf den Nahverkehr habe die Untersuchung für Nordheim oder Wattenheim nicht das Fahrgast-Potenzial ergeben, das für einen Zwei-Stunden-Takt nötig sei. „Es ist relativ knapp daran vorbeigeschrappt“, so der Kreisdezernent. „Mit Ihren Unterschriften signalisieren Sie mir, dass der Bedarf da ist, und das Angebot in Anspruch genommen würde – es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Busse leer bleiben.“ Nun müsse diskutiert werden, ob es zu einer Neubewertung der Lage führen könne, wenn vor Ort der Wunsch so groß sei. „Das ist die Aufgabe, die ich hier mit rausnehme“, betont Krug.

Die Kosten für die Buslinie bis nach Worms würden etwa eine halbe Million Euro im Jahr betragen: „Das sind die Gesamtkosten, zum Teil fällt es auch unter Landes-Budget. Der Kreis trägt einen kleinen Teil dessen.“ Es gäbe aber auch Alternativen: „Wir haben einige Angebote im Kreis realisiert, wo die Kommunen gesagt haben, wir wollen das unbedingt. Das war dann über eine Sonderfinanzierung, eine Co-Finanzierung durch den Kreis, möglich.“ Auch ein Ruftaxi sei eine Alternative, wenn das Fahrgast-Potenzial nicht so groß sei. „Jetzt ist es aber erst einmal die Aufgabe des Kreises, zu prüfen, ob er die 642 so wieder finanzieren will – auch ohne kommunale Beteiligung“, verspricht Krug.

„Wir sehen hier ebenfalls die Möglichkeit, den Individualverkehr einzuschränken. Denn viele Ältere werden jetzt mit dem Auto gefahren“, wirbt Bürgermeister Scheib für die Buslinie. Auch die Selbstständigkeit werde so ausgebremst. „Es gehört zu einer fairen Gesellschaft dazu, dass die Mobilität so aussieht, dass sie allen die Mitfahrt ermöglicht. Es ist ein Stück Lebensqualität, was hier verloren gegangen ist – und es wäre mehr als fair, einen Ausgleich zu schaffen“, betont Scheib.

Renate Weissbrodt kann dem nur zustimmen und weist auf einen weiteren Aspekt hin: „Das Ein- und Aussteigen ist ja auch etwas riskant, wenn Menschen nicht mehr so fit sind.“ Rund 600 Nordheimer hätten sich seit Beginn der Debatte über Linie 642 in die Unterschriftenliste eingetragen. „Der Wegfall der Linie von Hofheim bis Worms ist eine starke Beeinträchtigung gerade für Senioren“, betont Rose: „Auf der einen Seite möchte man die Älteren und ihre Kaufkraft, dann wird aber nichts getan, um diese auch zu den Geschäften zu bringen.“ Letzte Woche habe sich in Hofheim die „Interessensgemeinschaft für die 642“ gegründet und seither 96 Unterschriften gesammelt: „Zwei Listen liegen derzeit noch aus, die Unterschriften werden nachgereicht. Sie sehen: Wenn in so kurzer Zeit so viele Unterschriften gesammelt werden, heißt das, dass das Thema die Leute interessiert.“ Die Rückmeldungen der Hofheimer auf den erneuten Vorstoß seien sehr positiv. „Viele haben gesagt, endlich wird wieder was gemacht, vielleicht passiert jetzt was.“

