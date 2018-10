Für das Direktmandat„zerrissen“

Bürstadt.Er kommt spät, aber er kommt gerne nach Bürstadt. Hier ist Alexander Bauer zu Hause, und hier feiert der CDU-Politiker den Wiedereinzug in den Hessischen Landtag. Seine Heimatstadt belohnt seine Arbeit in Wiesbaden mit 37 Prozent. Marius Schmidt (SPD) kommt auf 19,7 Prozent, der AfD-Mann Stefan Adler holt 17,73 Prozent. Die Grünen-Kandidatin Aline Zuchowski belegt mit 14 Prozent Rang vier.

Alexander Bauer ist bei der kleinen Feier in der Gaststätte „Zur Krone“ unweit des Bürstädter Rathauses die Anspannung der letzten Tage und Wochen anzumerken. Er dankt seinem Wahlkampfteam, das „ganz viele Aktionen“ gemacht habe. „Wir haben uns zerrissen“, so Bauer. Und der Bürstädter freut sich über ein „herausragendes Ergebnis“, liege die CDU doch in seinem Wahlkreis rund 7 bis 8 Prozent über dem Landesschnitt.

Ganz besonders dankte er seiner Ersatzkandidatin Christiane Ludwig-Paul, die den Wahlkampf gemanagt hatte. Diese bedankte sich auch bei ihm für den Einsatz und schenkte ihm zur Erinnerung an diesen harten Wahlkampf ein Bauer-Mobil als Modellauto und Gute-Laune-Drops.

Klatsche für die CDU

Die konnte der Bürstädter gut brauchen. Denn trotz des persönlichen Erfolgs musste er einräumen, dass das landesweite Ergebnis „eine richtige Klatsche für die CDU“, sei. Aus seiner Sicht habe Schwarz-Grün gut regiert, vor allem in den Bereichen Innere Sicherheit, Verkehr und Schulen. Deshalb haben die herben Verluste für ihn auch mit Berlin und der Bundespolitik zu tun – aber nicht nur. „Wir müssen uns fragen, ob wir im Wahlkampf auf die richtigen Themen gesetzt haben“, meint er selbstkritisch.

Das Bürstädter Ergebnis, insbesondere die hohen Werte für die AfD, die in Bobstadt sogar stärkste Kraft geworden ist, bestürzen ihn. „Das müssen wir analysieren, und darauf müssen wir reagieren“, sagt er. Er sieht das Ergebnis als Denkzettel-Wahl. „Die Leute sind unzufrieden mit anderen Dingen – mit Themen auf kommunaler Ebene und mit bundespolitischen Themen“, so Bauer. Dabei denkt auch er, dass der Streit um die Messplatz-Bebauung wohl ein wesentlicher Aspekt für dieses Wahlergebnis war. kur

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018