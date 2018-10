Für die Abstimmung am Sonntag gerüstet

Biblis/Bürstadt.In den Rathäusern laufen die Vorbereitungen für die Landtagswahl am kommenden Sonntag auf Hochtouren. „Wir sind schon seit Mai damit beschäftigt, aber in dieser Woche zieht’s noch mal richtig an“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Nicole Holdefehr, die zusammen mit ihrer Kollegin Jana Scheib im Bibliser Wahlamt alles daran setzt, einen reibungslosen Verlauf der Abstimmung zu gewährleisten.

Gestern hatten bereits mehr als 1200 Bibliser per Briefwahl ihre Entscheidung getroffen. „Das ist ein bisschen geringer als beim letzten Mal. Aber wir denken, dass es noch etwa 1300 Briefwähler werden“, vermutet Holdefehr. Wer wählen will, aber am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr sein Wahllokal nicht besuchen kann, hat noch bis Freitag, 13 Uhr, die Möglichkeit, seine Briefwahlunterlagen im Rathaus abzuholen. Falls auch das nicht klappen sollte, weil jemand wegen Krankheit plötzlich verhindert ist, werden die Stimmzettel für eine Briefwahl sogar noch am Samstag von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag bis 15 Uhr ausgegeben. „Das Wahlamt ist über die Tür im alten Rathaus zu erreichen, es gibt Wegweiser“, sagt Holdefehr.

Spätestens am Sonntag um 18 Uhr müssen die Stimmzettel abgegeben sein. Dann beginnt die Auszählung für den Landtag. „Die Volksabstimmung zählen wir erst am Montag aus“, berichtet Holdefehr. Am Montag und Dienstag bleibt das Rathaus für Besucher geschlossen, da die Mitarbeiter noch mit den Nacharbeiten für die Wahl beschäftigt sind. Gestern erhielten die ehrenamtlichen Wahlhelfer ihre Schulung, damit sie wissen, was sie am Sonntag zu tun haben. Die Verwaltung hatte per Aufruf in der Zeitung um Helfer geworben. „Es haben sich auch welche gemeldet, aber es reißt sich niemand um diese Aufgabe.“

Eine genaue Zahl der Briefwähler nennt der Bürstädter Hauptamtsleiter Michael Molitor zwar nicht. Allerdings geht er davon aus, dass diesmal noch mehr Bürstädter als sonst ihre Kreuzchen ganz in Ruhe zu Hause machen. „Die Leute sind sehr fleißig“, findet er.

Ausführliche Informationen

Der Trend zur Briefwahl könne aber auch mit der Volksabstimmung zu tun haben, über die so mancher wohl in aller Ruhe nachdenken will. Fragen dazu haben den Bürstädter Wahlleiter allerdings nur vereinzelt erreicht. „Die Landesregierung hat sehr ausführlich informiert“, findet Molitor. Auf der Homepage seien die Informationen jederzeit nachzulesen.

Noch bis Freitag, 13 Uhr, können sich auch die Bürstädter für die Briefwahl entscheiden. Nachzügler haben ebenfalls noch bis Sonntagvormittag Zeit. Ansonsten bleiben die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend machen sich die Helfer an die Auszählung, die – wenn alles gut läuft – gegen 20 Uhr abgeschlossen sein sollte, wie Molitor vermutet.

Verstärkung nötig

Was die Bürstädter beim Volksentscheid angekreuzt haben, werde dann erst am Montag ausgezählt. Die Ergebnisse gingen zunächst direkt an die Landesregierung, bevor sie veröffentlicht werden. Am Montag ist das Rathaus zwar geöffnet – einige Abteilungen bleiben aber für den Publikumsverkehr geschlossen.

Ein bisschen schwierig sei es diesmal gewesen, genügend Wahlhelfer zu finden, berichtet der Hauptamtsleiter. „Die Freiwilligen brechen immer weiter weg“, hat er festgestellt. Für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Januar, 2019 will Michael Molitor deshalb rechtzeitig Verstärkung gewinnen.

Info: Infos zur Volksabstimmung unter verfassung-hessen.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018