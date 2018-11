Für Gefahren im Haus sensibilisiert

Bürstadt.Senioren gehören bei privaten Wohnungsbränden zu der am stärksten gefährdeten Gruppe. Wie schnell ein Brand ausbrechen kann und welche präventiven Maßnahmen für mehr Sicherheit sorgen, dies stellte Siegfried Gebhardt, Mitglied im Seniorenbeirat und Feuerwehrmann, bei einem Vortrag über Brandschutzinformationen für Senioren im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth vor. Die Veranstaltung war ein Serviceangebot des Seniorenbeirats Bürstadt.

Siegfried Gebhardt berichtete, welche Probleme bei älteren Menschen in Sachen Brandschutz auftreten können. „Tagsüber hat man vielleicht das Hörgerät an, nachts im Bett nicht, viele hören dann den angehenden Rauchmelder gar nicht“, meinte er. Hierfür gäbe es technische Lösungen wie ein vibrierendes Bett. Ebenso sagte er, sei es immer gut, bei schlechter Mobilität seinen Stock, Rollstuhl oder Rollator direkt am Bett stehen zu haben, damit man im Notfall „schnell“ flüchten könne. Falls dies nicht möglich ist, sei ein Telefon in der Nähe oder noch besser einen Noffallknopf, etwa als Armband, sinnvoll. Im Alter sei die Mobilität eingeschränkt, ebenso das Sehen, Riechen, Hören – alles Gefahrenquellen bei einem Brand, so dass man diesen zu spät erkennen würde.

Mit Videodarbietungen zeigte Siegfried Gebhardt, der von Alfred Engert, Vorsitzender des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt, begleitet wurde, wie schnell ein Brand in der Küche ausbrechen kann und welche Wege sich die Flammen suchen. Aus seinen eigenen Feuerwehrerfahrungen berichtete er von Einsätzen, wo brennendes Fett mit Wasser gelöscht wurde, das Haus brannte daraufhin ab. Verdeutlicht wurde diese Fehlentscheidung und deren Auswirkungen mit einer Videosequenz. „Eigentlich hätte man nur die Flammen, etwa mit Decke auf den Topf, ersticken brauchen“, so Gebhard. Ebenso sahen die Senioren, wie schnell ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer Feuer fangen kann, wie überlastete Steckerleisten, an denen zu viele Abnehmer hängen, sich überhitzen und zum Brandfall werden. Auch Akkus, etwa von Fahrrädern, sind gerade beim Ladevorgang gefährdet. Normale Batterien können ebenfalls mit Kontakt zu entsprechenden Materialien zu einem Brand führen. „Steckerleisten können Sie meist mit einem roten Schalter komplett ausschalten, für Senioren gibt es zudem Mehrfachsteckdosen, die man per Fußtaste an- und ausschalten kann“, erklärte Gebhardt.

Bei elektrischen Geräten sollte man auf Billigware verzichten, viele Brände passieren aufgrund von internen Fehler in den Leisten. Überlastung der Geräte oder durch Quetschungen beschädigte Kabel seien auch ein Problem. Ebenso solle man darauf achten, welche Putzmittel man zusammenstelle, manche reagieren bei Kontakt aufeinander. Für den Notfall sei es zudem wichtig, Stolperfallen zu entfernen, gerne würden Treppen zugestellt, oder Verlängerungen lägen im Weg herum. „Bei offener Flamme kann ebenfalls einiges passieren, daher einen feuerfesten Untergrund nutzen“, riet er. Sinnvoll sei zudem ein Feuerlöscher im Haus. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018