Für „ihre“ Silberlinde greift Emilia selbst zur Gießkanne

Bürstadt.Die Gießkanne war fast so groß wie Emilia. Im Juni gerade einmal ein Jahr alt geworden, wollte sie es sich nicht nehmen lassen, „ihre“ Silberlinde eigenhändig anzugießen. Von ihren Urgroßeltern Betty und Gerhard Winkler gestiftet, wird der Baum in der Glücksbaumallee in der Naturoase Lachgärten immer an die Urgroßeltern erinnern.

Bei der elften Pflanzaktion auf dem weitgehend naturbelassenen Areal erinnerte Bürgermeisterin Bärbel Schader daran, dass seit 2005 mittlerweile 86 gespendete Bäume an ganz besondere Ereignisse erinnern – als Sinnbild des Lebens und tief verwurzelt in Bürstadt.

Meist handelt es sich um familiäre Begebenheiten. Ob Hochzeit, Geburt oder Hochzeitstage – das bürgerliche Engagement kennt keine Grenzen. Linde, Buche, Esche, Ahorn, Eiche, Amber und diversen Obstbäumen bieten vielen Vögeln Schutz und laden dazu ein, sich unter ihren Blättern auszuruhen.

Die insgesamt sieben neu gepflanzten Bäume können auch eine kleine Geschichte erzählten. So haben Familie und Freunde Christel und Michael Rebsch zum 40. Hochzeitstag ebenfalls eine Silberlinde geschenkt. Zur Geburt von Julius Kemle schenkte Birgit Schmidt einen Rotahorn – und auch Sigrid Kling zum 75. Geburtstag.

Auch der kleine Moritz bekam zu seiner Geburt im Februar einen Rotahorn von den Oma Hilde und Opa Manfred geschenkt. Knapp vier Monate alt ist Leon-Maximilian. Die Großeltern Hildegard und Karlheinz Meeh entschieden sich ebenfalls für den Baum mit dem roten Blätterdach. Uropa Robert Kratz entschied sich für eine Silberlinde, gedacht für Samuel Paul, der im März das Licht der Welt erblickte.

Im Beisein von Mitgliedern des Agendatisches Naturschutz, den Beschenkten und ihren Familienmitgliedern wurden Urkunden verteilt und mit einem kleinen Umtrunk das besondere Familienereignis begossen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018