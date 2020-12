Für jeden Bewohner eine Karte

Bürstadt.„Was denkt ihr, wie es den Leuten im Altenheim gerade geht?“, hatte Deutschlehrerin Emma Püschel ihre 7R b an der Erich-Kästner-Schule (EKS) gefragt. Und da die Antwort „nicht so besonders gut“ lautete, waren alle begeistert dabei, für die Senioren Weihnachtskarten zu basteln.

Auf die Idee war die Lehrerin gekommen, als generell die Frage aufkam, was in den letzten Tagen vor den Ferien gemacht werden sollte. Für ihre Eltern hatten die Kinder bereits gebastelt. Im Internet entdeckte Emma Püschel dann, dass für viele Seniorenheime Karten gefertigt werden, und dachte sich: „Das machen wir auch.“ Zumal es in der EKS seit vielen Jahren das Projekt „Old meets Young“ gibt, das seit der Corona-Krise komplett auf Eis liegt. Derzeit leben 90 Menschen in St. Elisabeth, und um genügend Karten zusammen zu bekommen, haben sich spontan vier weitere Klassen der Aktion angeschlossen: die 5R b, die 5H a, die 6H a und die 6R b.

„Wir haben die Doppelstunden in den letzten Schultagen genutzt, um die Karten herzustellen“, erzählte Silke Michel, Lehrerin der 5R b, die zur Übergabe vor das Altenheim mitgekommen war. Die Schüler hätten sich viele Gedanken gemacht, um persönliche Texte auf die Karten schreiben können. Zum Beispiel, dass ihre Großeltern in diesem Jahr gestorben sind und sie Weihnachten jetzt ohne sie feiern müssen.

„Einige Schüler haben die Senioren gefragt, ob sie Enkel haben“, so Silke Michel. Zum Teil haben die Kinder ihre Adresse auf den Karten vermerkt mit dem Hinweis, sie würden sich über eine Antwort freuen. So sind 112 Postkarten zusammengekommen mit Gedichten und Geschichten rund um das heilige Fest. Zwei sind an bestimmte Personen in St. Elisabeth adressiert. „Die Urgroßmutter einer Schülerin lebt hier, sie bekommt jetzt Post“, kündigt Emma Püschel an. Ein Junge, dessen Mutter in St. Elisabeth arbeitet, kennt einen Herrn persönlich und hat ihm geschrieben.

Briefe werden vorgelesen

„Es ist erstaunlich, wie leicht die jungen Herzen von dieser Aufgabe zu begeistern waren“, meinte die Pädagogin. Die Kinder hätten sich sogar Gedanken darüber gemacht, ob die älteren Leute ihre Karten auch entziffern könnten. „Natürlich werden wir die Weihnachtspost vorlesen“, betonte Pflegedienstleiterin Birgit Marchetta, die den großen Karton mit den bunten Karten in Empfang nahm und dafür eigens vor die Tür gekommen war. St. Elisabeth ist zurzeit für Besucher gesperrt. Marchetta verteilt die Karten an alle Wohnbereiche, und freut sich sehr über die Aktion der EKS-Klassen. Sie ist sich sicher, dass sich die Senioren gerne die selbst gemalten Bilder anschauen, auf denen Schneemänner, Kerzen, Weihnachtsbäume und viele Sterne zu sehen sind. „Auch die Kita St. Peter war schon hier und hat Briefe abgegeben“, berichtet die Pflegedienstleiterin begeistert.

Natürlich waren die Klassen enttäuscht, dass sie nicht mitkommen durften. „Aber wir sind täglich mit den Kindern in Kontakt und werden berichten, wie die Übergabe war“, versichert Emma Püschel. Die Schüler sind jetzt zuhause und die meisten hatten bis zum Ferienbeginn Distanzunterricht. Das machte die Aufgabe der Lehrer nicht einfacher, denn oft gab es Rückfragen zum Lernstoff und den Aufgaben. Und auch wenn die digitale Ausstattung vorhanden ist, habe sich gezeigt, dass die Schüler im Umgang damit nicht ganz so fit sind.

„Das ist für Kinder und Eltern eine große Herausforderung“, meint Emma Püschel. Kollegin Silke Michel hatte dazu noch ihre beiden eigenen Kindergartenkinder zu betreuen – sehr stressig, findet sie. Michel hat viele Kontakte zu anderen Lehrern, die längst nicht so gut ausgestattet sind wie die EKS-Kollegen. „Bei uns läuft alles gut, und das verdanken wir dem Einsatz unserer Rektorin Stephanie Dekker“, lobt sie. Alle sind gespannt, wie es nach den Weihnachtsferien weitergeht.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020