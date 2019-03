Für jedes Alter gibt es etwas zu entdecken

Bürstadt.Ob „Conni und der Osterhase“, die „Schönsten Kindergebete“, Alben zur Erstkommunion, Holzspielzeug, Jugendliteratur oder Kalender: Bei der Oster- und Kommunionausstellung der Bücherei in St. Michael gab es viel zu entdecken.

Die Ausstellung gehört mit zum Jubiläumsprogramm der Bücherei, die unter katholischer Trägerschaft steht, aber auch von der Stadt Bürstadt unterstützt wird. Im Herbst 2009 begann für die Katholische Öffentliche Bücherei eine neue Ära. In Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde St. Michael und der Stadt konnte die Bücherei in neue Räumlichkeiten umziehen und so ihr Angebot an Medien vergrößern.

Ehrenamtliches Team

Durch zusätzliche Öffnungszeiten wurde die Bücherei noch attraktiver. Dass dies möglich war, ist dem ehrenamtlichen 16-köpfigen Team zu verdanken. „Wir möchten mit unseren ‚Kunden‘ und Freunden dieses kleine Jubiläum – zehn Jahre in St. Michael und zehn Jahre Unterstützung durch die Stadt – feiern und haben ein Programm zusammengestellt“, sagte Roswitha Gebhardt vom Bücherei-Team. So gab es bereits einen Bastel-Termin mit alten Büchern. „Jetzt folgt die Buchausstellung in Kooperation mit Petra und Karlheinz Hock von der Bücherei Pegasos Bürstadt“, so Winkler. Die Ausstellung bleibt bis Ende April in der Bücherei aufgebaut. Gaby Winkler, die Initiatorin der Ausstellung, die gemeinsam mit Familie Hock die Bücher ausgesucht hat, betonte, dass die 150 Exponate direkt vor Ort gekauft werden können. Mit der Ausstellung wolle man auf die Bücherei aufmerksam machen, neue Besucher anlocken und sich präsentieren, aber auch die örtliche Buchhandlung unterstützen und natürlich Lust auf Lesen machen.

„Die Ausstellung hat das Thema Ostern und Erstkommunion“, so Winkler, biete aber noch mehr Vielfalt. Für jedes Alter ist etwas dabei. Für die ganz Kleinen gibt es Holzspielzeug, Puzzles, Spiele oder Bilderbücher, etwa Pixi-Bücher mit „mutigen Osterhasen“. Zur Erstkommunion stehen Geschenkideen bereit, ebenso „Meine Bibel in Erzählbildern“, Alben und Gästebücher zum Festtag oder Karten.

„Für jugendliche Leser haben wir ebenfalls viele neue Bücher ausgesucht“, erzählte Winkler. Zur Auswahl gehören Bücher und DVDs zu „Ostwind“, Geschichten der „Fünf Freunde“ oder Abenteuerliches mit „Apollo“. „Bei den Erwachsenen sind gerade Ausmalbücher im Kommen“, erklärte Winkler. Daneben stehen Bücher wie „Mein Rom“ von Andreas Englisch, Kalender mit Bildern und Sprüchen, eine „Gebrauchsanweisung für die Pfalz“, Fachbücher zu Garten und Kräutern oder Kochen auf dem Ausstellungstisch. Die Besucher können außerdem das Gesamtangebot der Bücherei kostenlos nutzen. Durch ständige Aktualität sind die Medien auf dem neusten Stand. „Um attraktiv für unsere Leser zu bleiben“, betonte Winkler.

