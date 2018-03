Für Vögel und Fledermäuse ein neues Heim gezimmert

Anzeige

Mit Begeisterung dabei

„Wir haben schon viel vom Nabu hier vor Ort gehört und uns dann ganz spontan entschieden, heute an dieser Aktion teilzunehmen“, erzählte Doreen Moll. Zusammen mit ihrem Sohn Benedict arbeitete sie an einem Nistkasten für Meisen. Der Junge durfte nicht nur hämmern und mit dem Akkuschrauber hantieren, sondern unter Anleitung von Vereinsmitgliedern sogar mit der großen Maschine das Einflugloch aus dem Holzstück bohren. „Alles, was mit Bauen, Hämmern und Zimmern zu tun hat, gefällt Benedict“, erzählte seine Mutter. Der junge Handwerker verriet, dass er bereits zuhause einen Platz für den Nistkasten ausgewählt habe: in der Nähe von seinem Spielhaus im Garten, denn von hier aus könne er die Vögel gut beobachten.

Aktion läuft seit 13 Jahren

Seit gut 13 Jahren bereits lädt der Nabu Bürstadt zu dieser Bauaktion ein, bei der nur ein kleiner Selbstkostenpreis für das Material verlangt wird. Unter Anleitung der Mitglieder können die Besucher dann die Kästen für die Tiere bauen. Von Anfang an gehören Gerlinde Korbus und Günter Ochsenschläger zum Helfer-Team. Ochsenschläger bereitet vor allem die Bausätze für die Nistkästen vor und schneidet das Holzmaterial entsprechend zusammen.

„Die Sets für die Fledermauskästen haben wir aber angekauft“, so Nabu-Vorsitzender Michael Held. Er freute sich, dass wieder so viele Erwachsene mit Kindern gekommen waren. Der Vorsitzende machte gleich auf zwei neue Aktionen aufmerksam. Zum einen auf die „AG Fledermausschutz“, zum anderen möchte der NABU Bürstadt eine Kindergruppe ins Leben rufen. Das erste Treffen findet im Mai statt. str

