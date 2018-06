Anzeige

Doch damit nicht genug: Schon lange war auch das Schwarze Brett, das seinen Standort vor dem Bürgerhaus hat, ein Stein des Anstoßes. Um die Bekanntmachungen lesen zu können, musste man über ein gewisses Stockmaß verfügen. Schnell hatte die Kerwemannschaft die Holzbeine des Schwarzen Brettes abgesägt.

Das Holz konnte, nachdem es in mühsamer Kleinarbeit abgeschmirgelt worden war, neu gestrichen werden, und die Tafel wurde wieder aufgestellt. „Wir streichen auch noch die „Bank der Begegnung“ vor dem Milchhäuschen“, erklärte Deckenbach. Zudem verriet er, dass die Einstandsfeier, die in diesem Jahr am Samstag, 7. Juli, in der Kita Regenbogen gefeiert wird. Und das ist ebenfalls mit Arbeit verbunden. Der dortige U3-Bereich soll verschönert werden.

Schon eine Woche später wird es dann ernst: Denn von Freitag, 13. Juni, bis Montag, 16. Juni, hängt der Kerwekranz wieder im Dorfmittelpunkt. Als Zeichen von Ausgelassenheit soll er die Besucher ins Festzelt und auf die Straße locken.

