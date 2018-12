Funke springt schnell über

Bürstadt.Man kann mit Jesus natürlich im stillen Gebet Zwiesprache halten. Man kann ihn aber auch durch Gesang, Klatschen, Fingerschnipsen und Bewegung lobpreisen, so wie es die Mitglieder des Gospelchors The Jackson Singers machen. Mit ihrer Freude und Begeisterung rissen sie ihre 200 Zuhörer am Freitagabend im Bürstädter Bürgerhaus mit.

Die Gesangsgruppe gibt es seit nunmehr 30 Jahren. Ihr

...