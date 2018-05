Anzeige

Bobstadt.Die Tennis-Herren 65 der TG Bobstadt freuten sich über einen gelungenen Start in die Saison. Sie setzten sich in der Hessenliga mit 5:1 gegen Gersprenztal durch. Die zweite Mannschaft konnte indessen in der Kreisliga einen 8:1-Sieg gegen Crumstadt einfahren.

Hessenliga, Herren 65

TG Bobstadt – TC Gersprenztal 5:1

Das war ein toller Start der Herren 65 in die neue Saison. Mit vier gewonnenen Einzeln zog die TG gleich davon. Wolfram Wurm-Schembs, Rainer Herbert und Peter Gerbert holten sich den Sieg in zwei Sätzen. Lediglich Werner Mühling musste in den Champions Tiebreak, um den vierten Sieg für die Bobstädter in trockene Tücher zu holen. Im Anschluss sicherte sich Bobstadt das erste Doppel, gespielt von Willi Gremelmayr und Wolfram Wurm-Schembs. Das zweite Doppel erkämpften sich die Gäste im Tiebreak.