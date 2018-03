Fusion nimmt Form an

Anzeige

Bei Neuwahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt. Somit bilden Horst Kreiling und Bernd Deckenbach als Vorsitzender Sport weiterhin das Vorsitzenden-Duo des Vereins. Diese Konstellation ist in Riedrode historisch gewachsen, denn als sich 1986 kein Vorsitzender fand, bildeten damals Horst Kreiling, Holger Kreiling, Josef Unger und Hans-Joachim Metz die sogenannte kooperative Vereinsführung.

Einstimmig wiedergewählt wurde auch Markus Lamoth, der sich als zweiter Vorsitzender um das Passwesen und vieles andere kümmert.

Schon seit Jahr und Tag ist Wilfried Kungl, der damals 1973 als Spieler von Olympia Lampertheim nach Riedrode wechselte, eine feste Größe als Spielausschussvorsitzender. Das Amt des Geschäftsführers konnte in diesem Jahr aber nicht besetzt werden. Verständlich, denn der seitherige Amtsinhaber Hans-Joachim Metz, der im Januar dieses Jahres verstarb, hinterlässt eine große Lücke. Metz war Dreh- und Angelpunkt der SG Riedrode und zog im Hintergrund die Fäden.

Der Vorstand informierte die Mitglieder auch über die geplante Fusion zwischen beiden Riedroder Fußballvereinen. Zunächst soll im Juni eine Spielgemeinschaft beantragt werden, in der die erste Riedroder Mannschaft in der Kreisoberliga spielen soll, die zweite in der Kreisliga C. Danach soll ein gemeinsamer Riedroder Fußballverein gegründet werden.

„Der FSV Riedrode hat uns bezüglich dieses Vorhabens kontaktiert. Bislang sind die Gespräche sehr positiv verlaufen“, sagt SG-Vorsitzender Horst Kreiling.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.03.2018