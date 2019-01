Fußballer-Fusion wird besiegelt

Riedrode.Der 23. März geht sicherlich in die Geschichte des Bürstädter Stadtteils Riedrode ein. An diesem Tag stehen die beiden Riedroder Fußballvereine SG und FSV im Mittelpunkt des Geschehens. Denn sie beschließen ihre Auflösung bis zum 30. Juni. Gleichzeitig bringen sie die Gründung des neuen Vereins FSG Riedrode auf den Weg, der am 1. Juli 2019 offiziell aus der Taufe gehoben wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss ein straffer Terminplan eingehalten werden. Kurz nachdem die letzte FSV-Jahreshauptversammlung im Clubheim der FSG Riedrode um 16 Uhr beginnt, ist um 17.30 Uhr die Jahreshauptversammlung der SG Riedrode anberaumt. Höhepunkt dieser Versammlung der SG ist die formelle Aufnahme des FSV, damit ab Sommer der neue Verein FSG Riedrode aus der Taufe gehoben werden kann.

Mit von der Partie wird an diesem Abend eine Mitarbeiterin des Landessportbunds sein. Im Rahmen des Projekts „Starker Verein“, bei dem sich die SG Riedrode um eine kostenlose und fachgerechte Vereinsberatung beim Landessportbund Hessen beworben hat, steht Daniela Herrlich seit einigen Wochen vorwiegend mit der SG in Kontakt und gibt wichtige Hinweise, um Formfehler bei der Fusion zu vermeiden.

Neue Satzung nötig

„Das ist eine Verschmelzungsversammlung“, berichtet Bernd Deckenbach, der dem Vorstandsgremium der SG angehört. Er weist darauf hin, dass es eine neue Satzung geben wird. Gerne übernimmt Bernd Deckenbach sowie sein bisheriger Kollege im Vorstandsgremium, Horst Kreiling, auch im Vorstand des neuen Vereins Verantwortung. Doch noch sei nicht sicher, ob dem neuen Gremium drei, vier oder fünf Personen angehören werden.

„Fest steht, dass wir keinen Vorsitzenden im klassischen Sinne haben werden. Damit haben wir bei der SG Riedrode mit unserer kooperativen Vereinsführung seit 1986 sehr gute Erfahrungen gemacht,“ sagt Deckenbach.

Er und seine Vorstandskollegen der SG Riedrode sind sehr daran interessiert, kompetente Vereins- und Fußballfachleute des FSV Riedrode ins Boot zu holen. „Nur zusammen kann die neue FSG die Weichen für die Zukunft stellen“, sagt der Ur-Riedroder, dessen Großvater Heinrich von November 1962 bis Juni 1971 Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Riedrode war.

„Zurzeit bereiten wir die SG-Fastnachtveranstaltung am 23. Februar vor. Zu den jeweiligen Sitzungen sowie den turnusmäßigen Vorstandssitzungen laden wir immer wieder potenzielle Vorstandskandidaten aus dem FSV-Lager ein und fragen sie, wie wir sie in unseren neuen gemeinsamen Verein einbinden können. Dabei lernen diese unsere Vereinsstrukturen kennen“, berichtet Bernd Deckenbach.

Einer der FSV-Akteure, die Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand des neu zu gründenden Vereins bekundet haben, ob im geschäftsführenden Vorstand oder als Beisitzer, ist Nico Jacubino. Der frühere Verteidiger des FSV kümmert sich derzeit mit einigen anderen Sportkameraden darum, dass der Verein seinen juristischen Verpflichtungen nachkommt, damit er im Sommer offiziell aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts gelöscht werden kann.

„Wir – die aktiven Mitglieder des FSV Riedrode – wollen unsere Handschrift in der neuen FSG hinterlassen. Beispielsweise wollen wir Ende Oktober dieses Jahres zum Sauball, der traditionellen FSV-Veranstaltung einladen“, sagt Jacubino.

Beide Vereine SG und FSV Riedrode beenden übrigens am 30. Juni dieses Jahres ihre Tätigkeit. Und bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie als Träger der Spielgemeinschaft, die ebenfalls unter dem Namen FSG firmiert, offiziell bestehen. Erst am 1. Juli erfolgt der Startschuss der FSG Riedrode. Nicht mehr als Spielgemeinschaft, sondern als neuer Verein.

Sportlicher Erfolg

Aber bereits jetzt funktioniert das Miteinander zwischen Blau-Weiß (FSV Riedrode) und Gelb-Schwarz (SG Riedrode) nahezu reibungslos. In der Kreisoberliga Bergstraße steht die Spielgemeinschaft nicht nur auf dem ersten Tabellenplatz, sondern die Kicker aus beiden Vereinen haben Spaß daran, nun gemeinsam Fußball zu spielen und nicht gegeneinander antreten zu müssen. Und so gibt es derzeit nur wenige, die den alten Strukturen nachtrauern.

