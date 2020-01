Fußballer steigen in die Bütt

Riedrode.Wer jetzt noch keine Karte für die Fastnachtssitzung der FSG Riedrode hat, muss auf die nächste närrische Kampagne warten. „Wir waren an unserem Verkaufstermin am 1. Dezember in viereinhalb Minuten ausverkauft“, lachte Sitzungspräsident Bernd Deckenbach. Denn es hat sich mittlerweile nicht nur in Riedrode herumgesprochen: Die Fußballer können nicht nur kicken, sondern schaffen es auch, in null Komma nix das Riedroder Bürgerhaus zum Brodeln zu bringen. Damit haben sich die Sportler auch als Fastnachter einen besonderen Stellenwert erarbeitet.

Männerballett tanzt

Am Samstag, 15. Februar, dürfen sich vor allem die Frauen unter den Zuschauern auf die knackigen Jungs des FSG-Männerballetts freuen. Auch die Fireboys der Riedroder Brunnebutzer stellen ihre Astralkörper zur Schau. Die närrischen Männer werden mit einem Showtanz der Reitermädels aus dem Ort verwöhnt. Auch die „Riedschnittchen“ sind bei der Fastnachtssitzung mit von der Partie.

In die Bütt steigen Wilfried Kungl, Sebastian Kreiling, Günther Reinhard und Sabine Gündling. Das Publikum darf sich auf lose Sprüche und viel Kokolores freuen. Ein weiterer Höhepunkt ist der Gesangsauftritt von Paul Fuchs.

Ausdrücklich verspricht Sitzungspräsident Bernd Deckenbach mit einem Augenzwinkern, dass die Besucher in diesem Jahr ohne frauenfeindliche Sprüche“ durch die närrische Nacht in Riedrode gleiten können. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020