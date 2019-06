Fußspuren sind verblasst

Bobstadt.Ursula Cornelius (CDU) stellte im Ortsbeirat in Bobstadt noch zwei Anträge. Bei beiden wird die Verwaltung gefragt sein. Zum einen wird sie klären, weshalb die Autofahrer am Ende der Frankfurter Straße Richtung Biblis Strafzettel bekommen haben, weil sie auf dem Gehweg geparkt haben. Zum anderen will sich die Verwaltung Hinweise von der Verkehrswacht holen, wie mit den Fußspuren zu verfahren ist, die 2011 für einen sicheren Schulweg angelegt worden waren, die aber jetzt verblasst sind.

Einstimmig verabschiedete der Ortsbeirat den Zuschuss in Höhe von 1200 Euro für die IG Kerwe und gab seine Zustimmung für den Namen „Im Langgewann“, der von der Stadtverordnetenversammlung so für eine Straße im Neubaugebiet vergeben wurde. Bei beiden Entscheidungen gab es je eine Enthaltung.

Beim Starkregenereignis am Montag gab es nicht nur in Bobstadt rund um den Bahnübergang Überschwemmungen, wie auf Nachfrage klar wurde. Die Feuerwehr rückte 23 Mal zu Einsätzen im ganzen Stadtgebiet aus. An einer Stelle habe sich das Wasser im Kanal zurückgestaut, weil dieser nicht gemäht worden sei. cid

