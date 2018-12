Gänsehaut-Momente bei der Weihnachtsfeier

BÜRSTADT.Stimmungsvolle Stunden erlebten die Mitglieder der Singgemeinschaft Liederkranz im Vereinsheim der Bürstädter Garten- und Naturfreunde. Mehr als 150 Sängerinnen und Sänger aus Bürstadt und Bobstadt feierten gemeinsam eine besinnliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest und ehrten vier Vereinsmitglieder für jahrzehntelange Verbundenheit zum Chorgesang.

Die Vorsitzenden Christa Wasem und Karl-Heinz Haus begrüßten die große Schar der Freunde des Chorgesangs, unter ihnen den Vorsitzenden des Sängerkreises Bergstraße, Heinz Ritsert. „Stimmungsvolle Tage der Ruhe und Besinnung liegen vor uns“, betonte Christa Wasem – und schon die ersten beiden Liedvorträge der Singgemeinschaft unterstrichen ihre Botschaft. Der Adventsjodler und das Lied „Advent ist ein Leuchten“ stimmten auf das kommende, zweistündige Programm ein.

Eindrucksvoll war auch der weihnachtliche Vortrag von Roswitha Pumm, die eine zeitkritische Geschichte über Vernunft und Menschlichkeit erzählte und zum Nachdenken im Saal anregte. Beeindruckend auch das folgende Lied der Liederkränzler. „Jerusalem – Leise erklingen die Glocken der Liebe“ – eine echte Ode an den Frieden auf Erden – jagte allen Zuhörern um den festlich geschmückten Weihnachtsbaum eine Gänsehaut über den Rücken. Besonders begeisterte dabei Solist Heinz Held, der aus dem ausdrucksstarken Chorgesang herausragte und für die eine oder andere Träne in den Gesichtern der Zuhörer sorgte.

Chorleiter Herbert Ritzert und sein gemischter Chor umrahmten die gesamte Weihnachtsfeier immer wieder mit zahlreichen Liedern, bis hin zum gemeinsam intonierten „O du fröhliche, o du selige“ zum Ende des offiziellen Teils.

Mitglieder geehrt

Allen Aktiven merkte man immer wieder an, dass ihnen das gemeinsame Singen viel Freude bereitet und, dass die Entscheidung für eine Singgemeinschaft der richtige Schritt war in eine positive Liederkranz-Zukunft. Kreisvorsitzender Heinz Ritsert brachte es in seinem kurzen Grußwort auf den Punkt: „Man merkt, dass euch das Singen Spaß und Freude am Miteinander bringt“.

Die fördernden Mitglieder Philipp Durrer, Norbert Molitor, Armin Jakob und Richard Kellermann wurden für 70, 40 und 25 Jahre Vereinstreue geehrt und erhielten zum Dank für ihre Treue und Unterstützung den Applaus aller Anwesenden – und zusätzlich aus den Händen der Vorsitzenden auch Urkunden, Ehrennadeln und ein flüssiges Dankeschön. Mit einer gut bestückten Tombola endete der offizielle Teil der Weihnachtsfeier.

