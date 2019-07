Gäste aus Minano erkunden Mannheim

Bürstadt.Dass die Besucher aus dem Fernen Osten bald auf der großen Bühne der TSG-Halle stehen, sieht man der gut gelaunten Reisetruppe gar nicht an: Die Gäste aus dem japanischen Minano sind zwar eigens zur Gymnastica nach Bürstadt angereist. Jetzt steht aber erst mal Sightseeing auf der Tagesordnung. Mannheim heißt das Ziel – und damit Shoppen, Bummeln, Stadt und Leute kennenlernen.

Die muntere Truppe wartet am Bürstädter Bahnhof auf ihren Zug nach Baden-Württemberg. Die Rathaus-Mitarbeiterinn Katrin Rademacher und Birgit Keiber sind als Begleitung und Reiseführerinnen dabei – und die Urlaubsstimmung hat die beiden ganz offensichtlich schon angesteckt.

Roswitha Pumm fährt ebenfalls mit in die Quadratestadt. „Ich habe das angeboten, weil eine gute Freundin von mir dabei ist“, erklärt sie. Viele Jahre hat die Bobstädterin das Mitglied der japanischen Musikgruppe beherbergt. Daraus hat sich eine sehr herzliche Beziehung entwickelt. In diesem Jahr hätten sich allerdings nicht genügend Gastgeber für eine private Unterbringung gefunden, erzählt Katrin Rademacher. Also hat das Rathaus die gesamte Delegation in Ferienwohnungen untergebracht.

Schon lange pflegt Bürstadt die freundschaftlichen Bande zu Minano. Regelmäßig zur Gymnastica reist eine Delegation ins Ried und begeistert die Gäste des großen Turnfests mit einer Aufführung. „Die Gruppe macht traditionelle japanische Musik mit Trommeln, Flöten und Glöckchen“, schwärmt Katrin Rademacher. „Das ist wirklich super interessant.“

Bis zum Nachmittag haben die Reisenden Zeit, Mannheim zu erkunden. Den Platz rund um den Wasserturm wollen sie sich ansehen, die Einkaufsstraßen natürlich. „Und mal sehen, vielleicht besuchen wir auch das Schloss“, überlegen die Rathaus-Mitarbeiterinnen. Ihren Gästen wollen sie so viel von der Region zeigen wie möglich. Heidelberg natürlich, aber auch Worms und Lorsch. „Die Gruppe ist 18 Stunden bis zu uns unterwegs gewesen“, berichten die beiden von der langen Anreise ihrer Gäste. Das soll sich dann doch ein wenig rentieren. Außerdem gibt es am Abend noch etwas zu feiern. Ein Geburtstagskind ist mitgereist. Die Überraschungstorte steht schon bereit. sbo

