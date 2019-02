Garten grenzt an Garten im Langgewann

Bürstadt/Bobstadt.Eine Liste mit 700 Interessenten führt die Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft (BGE). Sobald neue Grundstücke auf dem Markt sind, nimmt die BGE Kontakt mit den Bewerbern auf. Bald kann sie Flächen in Bobstadt anbieten. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan fürs Neubaugebiet Langgewann am Mittwochabend mit großer Mehrheit verabschiedet. 29 Grundstücke sind im Bebauungskonzept des Ingenieurbüros Schweiger und Scholz vorgesehen.

Einzelhäuser und Doppelhaushälften lässt die Stadt im Neubaugebiet zu. Sie sollen nicht höher als 12,50 Meter sein. Die Grundstücke dürfen laut Plan 250 bis 750 Quadratmeter groß werden. „Es sollen mindestens vier Gebäude entstehen, in denen es drei oder mehr Wohnungen geben wird“, sagte Ursula Cornelius (CDU). Dies soll in einem privatrechtlichen Vertrag geregelt werden, um Wohnen zur Miete zu ermöglichen.

Keine Erschließungsstraße

Von der Frankensteinstraße geht es künftig über den Wattenheimer Weg links in die neue Straße. Einen neuen Weg direkt hinter den bestehenden Grundstücken in der Rheinstraßen lehnten die Eigentümer ab. Bei einer Anliegerversammlung teilten 12 der 15 Besitzer mit, dass sie nicht in zweiter Reihe auf ihren Grundstücken bauen wollen. Sie hätten für die Erschließungsstraße auch zahlen müssen. „Eine Entwicklung der Gärten wäre möglich gewesen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Franz Siegl. Er kann damit leben, dass die Planung nun anders aussieht. Nun grenzt das Neubaugebiet direkt an die Gärten der Rheinstraße an. cos

