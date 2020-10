Gastwirte stellen sich zähneknirschend auf Lockdown ein

Biblis/Bürstadt. „Der erste Schock hat sich mittlerweile gelegt“, erzählt Ann-Catrin Stalter vom Bibliser Café Auszeit. Als bekannt wurde, dass die Gastronomie erneut schließen muss, „war das wie ein Schlag ins Gesicht“. Ab Montag ist also für vier Wochen zu. An den Wochenenden will sie mit ihrer Schwester Marie-Claire Kuchen und Torten zum Mitnehmen anbieten.

