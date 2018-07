Anzeige

Der Montag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen auf der kleinen Festmeile rund um den Brunnen, ein Mittagstisch schließt sich diesem an. Zugleich laden die Veranstalter um 11 Uhr zum Kerwetalk. Thema ist das „Vereinsleben in Riedrode“, moderiert von Frank Gumbel. Am Abend, gegen 19 Uhr, wird die Kerwe begraben. Fabian Kreiling von den Kerweborsch macht darauf aufmerksam, dass durch das Kerwedorf einige Straßen während der Kerwe nicht von der ZAKB angefahren werden können. „Wir haben in den betroffenen Straßen noch entsprechende Infozettel verteilt“, so Kreiling.

Betroffen sind die Anwohner in der Lindenstraße, der Neuen Waldstraße und der Bahnhofstraße von der Vogelsbergstraße bis zum Brunnen. Die ZAKB habe den Kerweborsch mitgeteilt, dass die Adressen der genannten Straßen wegen der Sperrung an Kerwe nicht angefahren werden können. Dies betrifft die Abfuhr der Biotonne am Freitag, 13. Juli, sowie die der Gelben Säcke am Montag, 16. Juli. Die Anwohner der Straßen können an den Ecken Bahnhofstraße/Vogelsbergstraße und Gänsweide/Bruchschlag ihren Müll zur Entsorgung bereitstellen.

Kerwemädels packen mit an

„Gerne übernehmen diese Aufgaben auch die Kerwemädels und Kerweborsch“, erklärte Fabian Kreiling. Die Truppe würde sich für die Organisation über einen kleine Spende in die Kerwekasse freuen. Wer diesen Dienst in Anspruch nehme möchte, kann sich bei Fabian Kreiling unter Telefon 0160/810 09 75 melden. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.07.2018