Gauland will ins Bürgerhaus

Bürstadt. Alexander Gauland, neben Alice Weidel Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, wird voraussichtlich am kommenden Sonntag auf einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei im Bürstädter Bürgerhaus sprechen. Bürgermeisterin Bärbel Schader bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung am Montag, dass die AfD eine entsprechende Anfrage gestellt habe. Ein Mietvertrag sei aber noch nicht abgeschlossen. Das heißt, amtlich zu bestätigen sei Gaulands Auftritt im Moment nicht. Der Anfrage zufolge sei der Einlass um 10 Uhr und der Beginn der Veranstaltung für 11 Uhr geplant.

Schader erklärte, das Bürgerhaus sei nicht für anderweitige Veranstaltungen gebucht und somit frei. „Gemäß unserer Satzung kann ich eine AfD-Veranstaltung im Bürgerhaus nicht verhindern. Das Bürgerhaus ist offen für politische Veranstaltungen. Und eine Auswahl zu treffen, steht mir nicht zu“, sagte sie. Bezüglich der Sicherheitsfrage befinde sich die Stadtverwaltung „in permanentem Austaustausch mit Polizei und Staatsschutz“.

Das bestätigte Sebastian Trapmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt. Die Sicherheitsbehörden überprüften die aktuelle Entwicklung ständig. Bislang lägen keine Hinweise auf die Beteiligung rechtsextremer Gruppen vor. Das könne sich jedoch jederzeit ändern, so der Polizeisprecher.

Stadt ruft zu Bekenntnis auf

Im Park rund um das Bürgerhaus sind unterdessen von 11 bis 13 Uhr Aktionen zahlreicher friedensengagierter Gruppen angekündigt, organisiert vom Interkulturellen Büro der Stadt Bürstadt. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und werden darum gebeten, ebenfalls ein Zeichen zu setzen und an der Veranstaltung teilzunehmen“, heißt es auf der städtischen Homepage. Es gelte, sich zu Demokratie, Frieden, Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit zu bekennen.

„Ich werde mich an dieser Veranstaltung auf der alla hopp!-Anlage anlässlich des Weltfriedenstages beteiligen“, erklärte Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Am vergangenen Sonntag hatten etwa 1000 Menschen in Bensheim gegen einen Auftritt der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch friedlich demonstriert (wir berichteten). Die AfD hatte frühzeitig auch versucht, das Bürgerhaus in Viernheim zu mieten. Es kam jedoch kein Mietvertrag zustande.

