GBG plant langfristig

Bürstadt.Vier Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Riedrode. Um den Weg für den Sport- und Bildungs-campus zu ebnen, soll der Flächennutzungsplan des Sportparks geändert werden.

In den Acht Morgen bittet die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GBG) um eine Änderung des Bebauungsplans. Sie besitzt hinter ihrem GBG-Block in der Römerstraße 26/28 ein weiteres Grundstück, das an die Lärmschutzwand angrenzt. „Derzeit sind dort große Gärten“, erklärt Vorstandsmitglied Hermann Hofmann auf Anfrage dieser Zeitung. Konkrete Pläne für eine Bebauung gebe es noch nicht. „Das werden wir nicht vor 2020/2021 angehen“, sagt Hofmann. Damit das Grundstück dann schneller bebaut werden könne, soll schon jetzt der Bebauungsplan geändert werden.

Die Stadt will ihren Bauhof auf der neu erworbenen Biogasanlage unterbringen und dafür den Bebauungsplan ändern. Ebenso werden die Pläne fürs Neubaugebiet Langgewann in Bobstadt vorangetrieben. cos/kur

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019