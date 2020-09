Gebühr fällt nur fürs Mittagessen an

Bürstadt.Die Stadt Bürstadt will die Eltern entlasten und für die Monate April bis Juni keine Gebühren für die sechs städtischen Kitas verlangen. Lediglich das Mittagessen soll bezahlt werden. Diese Regelung soll auch für die kirchlichen Einrichtungen gelten. Das haben die Stadtverordneten als Zusatz zu ihrem Beschluss nach längerer Diskussion hinzugefügt. Denn nach Angaben von Bürgermeisterin Bärbel Schader müssen die Kirchen selbst über die Gebührenbefreiung entscheiden. Keine Beiträge will die Stadt auch für die Betreuung der Schüler in der Bärenhöhle verlangen. Diese würden erst mit dem neuen Schuljahr, also seit August, wieder fällig, in den Kitas ist dies bereits seit Juli der Fall. cos

