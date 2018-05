Gefahren im Internet

Bürstadt.Über die „Gefahren neuer (digitaler) Medien“ spricht Kriminalhauptkommissar Peter Hoffmann bei einer Veranstaltung in der Sporthalle der Schillerschule in Bürstadt. Zu diesem Vortrag lädt der Schulelternbeirat am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr alle interessierten Eltern ein.

Mobiltelefone, Tablets und Internet gehören heute zur alltäglichen Kommunikation. Kinder wachsen mit den

...

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.02.2018