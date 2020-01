Gegner der Atomkraft treffen sich

Biblis.Bundesweit gibt es am Sonntag, 2. Februar, Proteste gegen die Rücknahme von Atomabfällen aus den Wiederaufbereitungsanlagen La Hague und Sellafield. Das Bündnis „Castor stoppen“ ruft unter dem Motto „Da bahnt sich was an“ mit AtomkraftENDE.darmstadt zur Kundgebung auf – ab 13 Uhr in Biblis. Die Gemeinde rechnet daher zwischen 12.30 und 15.30 Uhr mit kurzfristigen Sperrungen folgender Straßen in Biblis: Am Hohen Weg, Am Rübgarten, Bei der Gurkenfabrik, Beim Kreuz, Gewerbestraße, L 3261.

Die Organisatoren protestieren gegen die vier geplanten Castortransporte aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield ins Zwischenlager von Biblis. Der erste sei für das erste Halbjahr 2020 geplant. Drei weitere sollen bis 2024 folgen. „Dabei soll hochradioaktiver Atommüll von einem Ort zum nächsten Ort verschoben werden, ohne dass es weltweit ein Konzept für eine endgültige Lagerung gibt“, schreibt AtomkraftENDE in einer Mitteilung. Jeder einzelne Transport stelle ein zusätzliches Risiko durch radioaktive Strahlung dar.

Szenische Aktion geplant

Die Demonstranten treffen sich um 13 Uhr am Bahnhof, laufen von dort in Richtung Stichgleis zum AKW. Sie wollen parallel zu den Bahnschienen gehen. Am Bahnübergang Stichgleis/Zufahrt zur Kiesgrube Omlor planen sie eine szenische Aktion, die ihren Willen zum Widerstand verdeutlichen soll. Wer sie nicht zu Fuß begleiten kann, erreicht den Aktionsort mit dem Auto auf der L 3261 über die Zufahrt zum Kieswerk Omlor, die laut den Organisatoren am Sonntag geöffnet sein soll. red

