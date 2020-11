Geld für Kreisel bleibt im Etat

obstadt.Bürgermeisterin Bärbel Schader gab bei der Ortsbeiratssitzung in Bobstadt, die im Pfarrzentrum St. Josef stattfand, einen Überblick, welche Haushaltspositionen für den Stadtteil vorgesehen sind. Unter anderem ist das die Sanierung der Sporthalle samt Foyer, die die Stadt rund zwei Millionen Euro kosten wird. Auch für sämtliche Baustellen ist Geld reserviert, wie in der Darmstädter Straße/Frankensteinstraße, in der Mannheimer-/Frankfurterstraße und in der Bergstraße. Die Bürgerversammlung zum Thema Kreisel in der Frankensteinstraße hatte wegen Corona nicht stattfinden können. Aber das dafür eingeplante Geld wird für 2021 im Haushalt bereit stehen. Die Varianten öffentlich auszuhängen und so die Meinung der Bürger einzuholen, sei schwierig, meinte Schader.

Die Ergebnisse der Studie zum Thema Starkregenereignisse luegeb ebenfalls im Rathaus. Auch dazu müsste eine Bürgerversammlung einberufen werden. Eine Alternative könnte sein, die Studie im kleinen Rahmen dem Ortsbeirat und wenigen interessierten Bürgen vorzustellen und diese Sitzung per Video in eine größere Räumlichkeit zu übertragen. Theoretisch könne die Studie auch ins Internet gestellt werden, allerdings fehle dann eine Erklärung durch einen Fachmann des Ingenieurbüros, die unabdingbar sei. Für die Hebeanlage, die Teil der Entwässerung des Stadtteils ist, sind 60 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Weitere Positionen betreffen die Feuerwehr. Die Notstromversorgung kostet 10 000 Euro. Für das Radwegekonzept sind 50 000 Euro vorgesehen. Zustimmung zum Haushalt kam von Ursula Cornelius (CDU). SPD-Fraktionschef Franz Siegl fragte: „Können wir uns das leisten und ohne Steuererhöhungen auskommen?“ Die Bürgermeister meinte, dass Bürstadt der Kommunalaufsicht einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen wolle – und das ohne steuerliche Mehrbelastungen für die Bürger. cid

