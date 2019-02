Gelegenheit zum Mitmachen

Bürstadt.„Die CDU bietet zahlreiche Gelegenheiten für Lob und Tadel und lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen ein“, so Alexander Bauer bei der Vorstellung der Jahresplanung seiner Partei. Bürstadts Christdemokraten wollen künftig unterschiedliche Formen der Kommunikation und Partizipation bieten. Mit thematischen Stammtischen und Vor-Ort-Terminen stehen Politiker und Mandatsträger Rede und Antwort.

Mit mobilen Fraktionssitzungen und der Sommertour mit Gemarkungsrundfahrt und Firmenbesichtigung bieten die Christdemokraten weitere Gelegenheiten für Präsenz und Dialog. Speziell im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai sollen auf dem Wochenmarkt am Freitag offene Sprechstunden durchgeführt werden. Den Auftakt macht Landtagsabgeordneter Alexander Bauer am 17. Mai von 9 bis 11 Uhr mit einer „Ansprech-Bar“. Am 24. Mai steht von 9 bis 11 Uhr der Europaabgeordnete Michael Gahler unter der Markthalle Rede und Antwort.

Der nächste Stammtisch mit kommunalpolitischen Themen ist für den 25. Februar um 20 Uhr im Back- und Brauhaus Drayß geplant. Am 11. März informiert dort Landtagsabgeordneter Alexander Bauer über aktuelle Themen aus Wiesbaden, und am 20. Mai ist ein „Bierdeckel-Stammtisch“ mit Fragemöglichkeiten zu europapolitischen Themen mit dem hessischen Europaabgeordneten Michael Gahler vorgesehen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019